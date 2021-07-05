ثمانية سدود على أنهار العراق تنتج أكثر من 2500 ميكاواط

2021/07/05 | 19:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تفتح وكالة الأنباء العراقية (واع) ملف مساهمة السدود المقامة على الأنهر في إنتاج الطاقة الكهربائية والتي تمد منظومة الكهرباء الوطنية بأكثر من 2500 ميكاواط.ويمتلك العراق تضاريس متنوعة جبلية وسهلية، إذ حفرت الانهر والجداول وعيون المياه في الجبال مساراتها لتشكل روافد لنهري دجلة والفرات ما يمكن العراق من اقامة السدود والبحيرات في مناطق عالية والاستفادة من تساقط المياه لانتاج الطاقة الكهربائية غير المكلفة.وعلى هذا الاساس تم انشاء ثمانية سدود وبحيرات لتنظيم استخدام المياه والاستفادة منها بشتى المجالات في الزراعة والسياحة ودرء الفيضان وخزن المياه وتنمية الثروة السمكية، وأقيمت في العديد من هذه المشاريع محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية والتي تتميز بكونها من الطاقات النظيفة المتجددة التي تنتج بدون احتراق للوقود، الامر الذي يعني أنها لا تطلق الغازات والملوثات كما يحدث بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء التي تحرق الوقود كالفحم والغاز الطبيعي لأنها تعتمد على قوة حركة الماء لتحويلها الى طاقة كهرومائية عن طريق التوربينات الموجودة فيها التي تدار بقوة هذه المياه.و تعتمد كمية الطاقة الكهرومائية المنتجة على كمية المياه المارة بالثانية وعلى ارتفاع الماء، فكلما زاد معدل كمية الماء المار في التوربين زادت الطاقة المنتجة، وكلما زاد ارتفاع الماء زادت الطاقة الناتجة.وفيما يلي أهم مشاريع السدود والسدات التي تنتج الطاقة الكهربائية:أولاً- سد الموصلوهو أكبر سدود العراق أنجز عام 1986 على نهر دجلة بسعة خزن اجمالية لأكثر من 11 مليار متر مكعب، يعد سد الموصل من اكثر السدود انتاجا للطاقة الكهرومائية حيث يبلغ اجمالي انتاج محطاته (ألفا وخمسين ميكاواطا) عبر ثلاث مفاصل:1- السد الرئيس: بطاقة تصميمة تبلغ (سبعمائة وخمسين ميكاواطا) ويحوي أربع وحدات للتوليد، طاقة كل منها (187.5) ميكاواط.2- الخزن بالضخ: بطاقة تصميمية تبلغ (240 ميكاواطا) متأتية من وحدتي انتاج طاقة الواحدة منها (120 ميكاواطا).3- السد التنظيمي: بطاقة تصميمية تبلغ (60 ميكاواطا).ثانياً- سد حديثة تبلغ سعة سد حديثة الخزنية اكثر من 8 مليارات متر مكعب والذي أنشئ على نهر الفرات في محافظة الانبار وتحديدا في مدينة حديثة وفيه ثاني اكبر المحطات الكهرومائية في البلاد، حيث تبلغ طاقتها التصميمية (ستمائة وستين ميكاواطا).شُغلت أولى وحدات سد حديثة لإنتاج الطاقة الكهربائية عام 1986 وهي واحدة من ست وحدات توليدية طاقة كل منها (110) ميكاواطات.ثالثا- سد دوكان يعد من أقدم سدود العراق حيث أنجز عام 1959 بسعة خزنية تبلغ ستة مليارات وثمانمائة مليون متر مكعب من المياه.مجموع انتاج محطة السد الكهرومائية (400 ميكاواط) ناتجة من خمس وحدات توليدية سعة الواحدة منها (80 ميكاواطا).رابعاً- سد دربندخان وينتج الطاقة الكهربائية عبر محطته الكهرومائية بطاقة (240ميكاواطا) عبر ثلاث وحدات انتاجية طاقة كل منها (80 ميكاواط).خامساً- سدة سامراء أنشئت سدة سامراء على نهر دجلة وتعد الحارس الامين لمدينة بغداد من خطر الفيضانات توجد فيها احدى المحطات الكهرومائية بطاقة انتاجية تبلغ (84 ميكاواطا) عبر ثلاث وحدات توليدية سعة الواحدة منها ( 28 ميكاواطا).أنجزت المحطة في العام 1972 من قبل شركة فرانكوتوزي.سادسا- سد حمرين تحوي محطة سد حمرين الكهرومائية على وحدتين انتاجيتين للطاقة الكهربائية نوع كابلن عمودي، طاقة الواحدة منهما (25 ميكاواطا)، ليكون اجمالي الطاقة التصميمية للمحطة (خمسين ميكاواطا بالساعة).سابعاً- سدة الهندية تحتوي سدة الهندية على أربع وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية تحويها المحطة الكهرومائية في سدة الهندية سعة الواحدة منها (3.75 ميكاواط) وبطاقة اجمالية تبلغ 15 ميكاواطا، أنجزت المحطة في العام 1989 من قبل شركة سولخوز السويسرية.ثامناً- سدة الكوفة تتكون المحطة الكهربائية في سدة الكوفة من 4 وحدات توليدية سعة الوحدة (1.36 ميكاواط) ليكون اجمالي المحطة من الطاقة (5.44 ميكاواط). أنجزت المحطة عام 1987 من قبل شركة Voith الألمانية.

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