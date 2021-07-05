الداخلية تصدر توجيهاً يخص المتظاهرين

2021/07/05 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، على أهمية تكثيف التواصل بين مفاصل الوزارة وباقي تشكيلات الأجهزة الأمنية، فيما وجه بأهمية التعامل الحسن مع المتظاهربن وتوفير الحماية لهم.

وقال مكتب الغانمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "عقد اليوم الإثنين، اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة مع جميع قادة شرطة المحافظات، عبر الدائرة التلفزيونية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومستشار الوزير ومدير شرطة الطاقة ومدير مكتب الوزير وعدد من الضباط".

وناقش الغانمي، "مواضيع ادامة التماس مع قيادة العمليات وتذليل العقبات للارتقاء بالعمل الأمني، مؤكداً أن قائد الشرطة هو المسؤول عن جميع موارد الوزارة في محافظته، مشدداً أن يكون هناك تواصل مستمر مع جميع مفاصل الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظات".ووجه الوزير، "بأهمية التعامل الحسن مع المتظاهربن وتوفير الحماية لهم، فضلا عن تكثيف الجهود والعمل الميداني من أجل توفير الأجواء المناسبة للانتخابات المقبلة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

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