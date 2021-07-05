2021/07/05 | 19:43 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 5 يوليو 2021 | 07:43 مساءً

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توقعات بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة اعتباراً من الأربعاء المقبل

توقع المنبئ الجوي واثق الدليمي أن تشهد عموم مدن العراق ارتفاع بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.



وقال الدليمي إن الارتفاع سيكون ملحوظاً خاصة في المنطقة الوسطى وبضمنها العاصمة بغداد لتصل إلى ما بين 49 إلى 50 درجة مئوية.



وأضاف أن معدلات الرطوبة ستكون مرتفعة نوعاً ما وهو ما يزيد الشعور بالحر أكثر علاوة على طول فترة سطوع الشمس وقلة سرعة الرياح أثناء فترة النهار.

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