التعليم النيابية تكشف عن فقرات جديدة بخصوص التعليم الموازي

2021/07/05 | 19:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الاثنين، عن فقرات مشروع قانون التعليم الموازي، فيما حددت مصير الدوام في العام الدراسي المقبل فيما إذا كان حضورياً أو إلكترونيا.وقال رئيس اللجنة، مقدام الجميلي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “توصيات لجنة التعليم العالي حول الامتحانات للدراسات الأولية متعلقة بقرارات الصحة والسلامة الوطنية …

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