لنقرأ ماركس وانجلز معا 12 - ثامر الصفار

2021/07/05 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ثامر_الصفار حالة الطبقة العاملة في إنكلترابينما كان إنجلز يبدي إعجابه بقوة الثورة الصناعية في إنكلترا، كان واعيا تماما لحجم الخسائر الى ستلحق بالطبقة العاملة التي تجعل كل ذلك ممكنا، فيكتب:«سيظهر حجم التضحيات التي سببتها [الثورة الصناعية] لاحقا.



يكفي تجوال في شوارع العاصمة ليوم أو يومين، والسير بصعوبة شاقة بين الأجساد البشرية وسيل العربات الذي لا نهاية له، وزيارة الأحياء الفقيرة في العاصمة، لأن يدرك ال ......





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