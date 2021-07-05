مستشار الكاظمي يحذر من زيادة بالإنتاج داخل أوبك+ دون تنسيق مسبق

2021/07/05 | 19:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين ، من أن الذهاب لأية زيادة في إنتاج النفط داخل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك+ دون تنسيق مسبق قد يمهد لحرب أسعار واختلالات سوقية خطيرة.وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “الزيادات في الانتاج داخل الدول الأعضاء في أوبك يجب أن تتم …

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