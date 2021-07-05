2021/07/05 | 19:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود عن انطلاق رحلات "الباصات" من بغداد إلى إسطنبول براً وبسعر (50 $) خمسين دولاراً للفرد الواحد مع "وجبة ضيافة" للمسافرين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الشركة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تموز 2021)، ان "باصات الشركة من نوع مرسيدس VIP حديثة وآمنة وتعمل بنظام الـGPS وذات مقاعد مريحة للمسافر، فعلى الراغبين بالسفر برا اغتنام الفرصة واختيار الافضل؛ لانكم تستحقون الافضل علما ان العرض سارٍ لفترة محدودة".

ولفت البيان الى ان "باصات الشركة متاحة ايضاً من اسطنبول الى بغداد وبنفس العرض ايضا (50$)، ولغرض الحجز الاتصال على الخط التركي 00905527095135".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل العراقية: تخفيض أجور النقل البري للمسافرين من بغداد إلى إسطنبول (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل العراقية: تخفيض أجور النقل البري للمسافرين من بغداد إلى إسطنبول (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).