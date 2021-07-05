2021/07/05 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت مصادر مطلعة في “أوبك+” ، اليوم الاثنين، أن الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر، وأن الدول الموقعة ملتزمة به.وأشارت المصادر أيضا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة “ستقرر لاحقا موعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصادر في “أوبك+”: الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر كما هو وسوف نلتزم به المركز الخبري الوطني.

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