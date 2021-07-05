أسعار النفط تقفز بعد إلغاء اجتماع

2021/07/05 | 19:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: تحولت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الارتفاع بعد الإعلان عن إلغاء اجتماع مجموعة "أوبك +" دون تحديد موعد جديد.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة أكثر من 1.1 بالمائة عند مستوى 77 دولار للبرميل، بحلول الساعة …

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