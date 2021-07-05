بشرى لأهالي بغداد تخص توزيع قطع الأراضي باستثناء حكومي

2021/07/05 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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المعمار علاء معن : الحكومة تسعى لانصاف ذوي الشهداء والسجناء السياسيين في ستراتيجيتها لحل ازمة السكن

بغداد ٥-٧-٢٠٢١أكد امين بغداد المعمار علاء معن سعي الحكومة الجاد لانصاف ذوي الشهداء والسجناء السياسيين خلال اعدادها لاستراتيجية حل ازمة السكن وتوزيع قطع الاراضي على مختلف شرائح المجتمع .جاء ذلك خلال لقائه رئيسي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بمكتبه لبحث التعاون المشترك .وذكر بيان للامانة ان " امين بغداد اكد دعمه للشرائح المضحية الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن والسجناء السياسيين الذي لاقوا ظروفاً قاسية خلال حقبة مظلمة عاشها العراق ، مشيراً الى ان " هتين الشريحتين تستحق التكريم ".واضاف ان " الحكومة الحالية واجهت تحديات كبيرة تمثلت بتركة ثقيلة للسنوات السابقة ".وبين ان " دولة رئيس الوزراء يسعى بشكل جاد خلال مجلس الوزراء لمناقشة ستراتيجية جديدة لحل ازمة السكن تعتمد على عدة خيارات ومقترحات ابرزها توزيع قطع الاراضي والبناء الافقي وتفعيل الاستثمار السكني وبناء المدن الجديدة وكذلك استثناء اهالي محافظة بغداد من مسقط الرأس لشمولهم بقطع الاراضي في المحافظات الاخرى ".

امانة بغدادقسم الاعلام / المديرية العامة للعلاقات والاعلام

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