مفوضية الانتخابات توضح بشأن تحويل ناخبي منطقة جرف النصر إلى السليمانية

2021/07/05 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، بشأن تحويل بطاقات الناخبين من نازحي جرف النصر إلى السليمانية، واحتسابهم ضمن ناخبي المحافظة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الناخبين الذين قاموا بنقل أولياتهم ومستمسكاتهم ومحل سكناهم إلى محافظة السليمانية تم احتسابهم على المحافظة".

وأضافت أن "جميع من قدموا مستمسكاتهم كنازحين ولم يتغير فيها تم تسجيلهم كناخبين على مناطقهم الأصلية".

وتابعت غلاي، أن "هذه التغييرات حصلت منذ انتخابات 2018، حيث ان المفوضية الجديدة وجدتهم على هذا الحال ولم تقم بأي تغييرات في مرحلة التحديث الحالية".

وأشارت إلى أن "أغلب النازحين من منطقة جرف النصر قاموا بتحويل أولياتهم إلى محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أنه "لايحق للمفوضية التلاعب بالبيانات وهي تعمل وفق القانون".

هذا وتداولت مواقع إخبارية أن، المفوضية قامت بتحويل بطاقات ستة الاف ناخب من نازحي جرف النصر شمالي بابل الى محافظة السليمانية، وبهذا الشكل فإنها حرمتهم من حقهم بالتصويت لمرشحيهم في المنطقة التي ينتمون اليها كما ينص قانون الانتخابات، وتم احتسابهم ضمن ناخبي محافظة السليمانية، بحسب ما تم تداوله.

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