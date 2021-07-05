لجنة الشباب والرياضة النيابية تبارك للصقور حصولهم على درع الدوري الممتاز لكرة القدم

2021/07/05 | 20:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / باركت لجنة الشباب والرياضة نادي القوة الجوية بمناسبة تتويجه بدرع الدوري العراقي لكرة القدم 2020 _ 2021.وتقدم رئيس اللجنة عباس عليوي / حسب بيان للجنة / بالتهنئة الى قائد القوة الجوية رئيس الهيئة الادارية والكادر التدريبي ولاعبي الفريق وجماهير النادي بهذا الاستحقاق بعد مشوار طويل قدم فيه لمحات كروية جميلة تكللت بفوزه باللقب ، متمنين لهم المزيد من التألق والنجاح./انتهى3

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