2021/07/05 | 20:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة مع جميع قادة شرطة المحافظات، عبر الدائرة التلفزيونية.وناقش الوزير خلال هذا الاجتماع / حسب بيان للوزارة / مواضيع مهمة في مقدمتها ادامة التماس مع قيادة العمليات وتذليل العقبات للارتقاء بالعمل الأمني.وَاكد الغانمي ان قائد الشرطة هو المسؤول عن جميع موارد الوزارة في محافظته، مشدداً على أن يكون هناك تواصل مستمر مع جميع مفاصل الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظات.َووجه بأهمية التعامل الحسن مع المتظاهربن وتوفير الحماية لهم، فضلا عن تكثيف الجهود والعمل الميداني من أجل توفير الأجواء المناسبة للانتخابات المقبلة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باجتماع مع قادة شرطة المحافظات.. الغانمي يؤكد اهمية توفير الاجواء للانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باجتماع مع قادة شرطة المحافظات.. الغانمي يؤكد اهمية توفير الاجواء للانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).