أمين العاصمة: مساعٍ لاستثناء أهالي بغداد من شرط مسقط الرأس بتوزيع الأراضي

2021/07/05 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد أمين بغداد علاء معن ، اليوم الاثنين ، وجود مساعٍ لاستثناء أهالي بغداد من شرط مسقط الرأس بتوزيع الأراضي.

وقال بيان صادر عن أمانة بغداد إن "أمين العاصمة استقبل رئيسي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بمكتبه لبحث التعاون المشترك وأكد سعي الحكومة الجاد لإنصاف ذوي الشهداء والسجناء السياسيين خلال إعدادها استراتيجية حل أزمة السكن وتوزيع قطع الأراضي على مختلف شرائح المجتمع".

وأكد امين بغداد "دعمه للشرائح المضحية الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن والسجناء السياسيين الذي لاقوا ظروفاً قاسية خلال حقبة مظلمة عاشها العراق" ، مشيراً إلى أن " هاتين الشريحتين تستحقان التكريم ".

وأضاف إن " الحكومة الحالية واجهت تحديات كبيرة تمثلت بتركة ثقيلة للسنوات السابقة ورئيس الوزراء يسعى بشكل جاد خلال مجلس الوزراء لمناقشة ستراتيجية جديدة لحل أزمة السكن تعتمد على عدة خيارات ومقترحات أبرزها توزيع قطع الأراضي والبناء الأُفقي وتفعيل الاستثمار السكني وبناء المدن الجديدة وكذلك استثناء أهالي محافظة بغداد من مسقط الرأس لشمولهم بقطع الأراضي في المحافظات الأخرى ".

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