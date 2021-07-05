مصرف لبنان المركزي يرصد 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية والطحين

2021/07/05 | 20:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مصرف لبنان المركزي الاثنين، أنه سيرصد ما يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية الحيوية والطحين.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله: “سيقوم حاكم مصرف لبنان بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إلى مصرف لبنان من قبل المصارف والتي تتعلق بالأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقا […]

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