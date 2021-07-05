أمين بغداد: أولوية لشريحتين من خلال استراتيجية حل أزمة السكن

2021/07/05 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد امين بغداد علاء معن، الاثنين، سعي الحكومة الجاد لـ"إنصاف ذوي الشهداء والسجناء السياسيين" خلال إعدادها لاستراتيجية حل ازمة السكن وتوزيع قطع الاراضي على مختلف شرائح المجتمع.

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وذكرت الامانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تموز 2021)، ان "معن و خلال لقائه برئيسي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بمكتبه لبحث التعاون المشترك، اكد دعمه للشرائح المضحية الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن والسجناء السياسيين الذي لاقوا ظروفاً قاسية خلال حقبة مظلمة عاشها العراق ، مشيراً الى ان "هاتين الشريحتين تستحقان التكريم".

واضاف ان "الحكومة الحالية واجهت تحديات كبيرة تمثلت بتركة ثقيلة للسنوات السابقة".

وبين ان "رئيس الوزراء يسعى بشكل جاد خلال مجلس الوزراء لمناقشة ستراتيجية جديدة لحل ازمة السكن تعتمد على عدة خيارات ومقترحات ابرزها توزيع قطع الاراضي والبناء الافقي وتفعيل الاستثمار السكني وبناء المدن الجديدة وكذلك استثناء اهالي محافظة بغداد من مسقط الرأس لشمولهم بقطع الاراضي في المحافظات الاخرى".

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