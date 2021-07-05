الجولة 16 في مسار

2021/07/05 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العاصمة الكازاخية نور سلطان بعد يومين انعقاد الجولة 16 من مسار "أستانة السوري" بحضور وفدي النظام السوري والمعارضة، وتحت رعاية "الدول الضامنة" (تركيا، إيران، روسيا)، وبمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون.

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