من هو الفريق الركن سعد العلاق؟.. تعرّف على محطات في حياته

2021/07/05 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

اثار نقل الفريق الركن سعد العلاق، من منصبه كرئيس لجامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، الى مقر رئاسة اركان الجيش، جدلا كبيرا ، ومنطلق احراج للحكومة ووزارة الدفاع، على اعتبار ان هذا النقل هو اجراء عقابي له لانه احرج قوات حلف الناتو في احدى الاجتماعات لغلقها موقع الكترونية تعود لبعض وسائل الاعلام تابعة لاتحاد التلفزيونات والاذاعات الاسلامية المدعومة من ايران.

وسعد مزهر محسن العلاق، من أبناء مدينة الصدر، خريج الكلية العسكرية الدورة ( 68 )، وخريج كلية الأركان الدورة (59)، وعمل مديراً لصنف المدفعية وكان من المؤسسين لنواة هذا الصنف ، حيث قام بإعادة ترتيب أوضاع هذا الصنف بعد السقوط وتمكن من العودة به إلى مكانته المعروفة بين الصنوف وتطويره بشكل فاق التوقيتات الزمنية المعروفة بالسياقات العسكرية.

أسهم في إعداد خطط الإسناد الناري لأغلب العمليات العسكرية لدك أوكار الإرهاب وفي كافة قواطع العمليات، قبل ان يشغل منصب مدير مديرية الاستخبارات العسكرية.

وساهم بالإشراف المباشر على عملية تحرير عدد من الايزيديات من سجون داعش وإيصالهن إلى أماكن أمنة والعودة إلى ذويهن فيما بعد

وقام الفريق الركن سعد مزهر العلاق بتوثيق جرائم داعش الارهابي بمعرض يعد الاول والاكبر من نوعه على مستوى الشرق الاوسط سمي معرض وثائق داعش الارهابي يوثق جرائم هؤلاء المجرمين بالصوت والصورة والمعدات كي يبقى شاهداً حياً وحتى لا ينسى العالم مافعلتهُ هذه العصابات.

وتراس مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم كل من (العراق ، ايران ، سوريا ، الاردن) وما تزال دول أخرى تود أن تنظم لهذه المركز .

وكشفت وثيقة صادرة من رئاسة أركان الجيش، حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على نقل الفريق الركن سعد مزهر محسن (العلاق) من منصبه كرئيس لجامعة الدفاع للعلوم العسكرية العليا إلى مقر رئاسة أركان الجيش، حيث جاء في الوثيقة، أن اللواء الركن غالب كريم عبود سيحل محل العلاق رئيسا لجامعة الدفاع.

وكان الفريق العلاق قد ظهر قبل مدة في تسجيل فيديو وهو ينتقد إجراءات قامت بها وزارة الخزانة الأمريكية بالاستيلاء على مواقع لقنوات تلفزيونية لأحزاب وفصائل شيعية.

هذا الاجراء بحق العلاق اصار حفيظة كبار القيادات في الحشد الشعبي، منهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الذي ارسل رسالة إلى الفريق الركن سعد العلاق، قائلا "نقدر قولك الحق أمام سلطان جائر وسيأتي الزمان الذي تأخذ فيه منصبك الذي تستحقه".

وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر تحية احترم وتقدير للعلاق على شجاعتك وموقفك الوطني وقولك الحق أمام (السلطان الجائر) وما أكثرهم في هذا الزمان دوليا وإقليميا ومحليا، تأكد انه بالمقدار الذي أبعدوك فيه عن منصبك فأنهم قربوك أكثر من أبناء شعبك".

وتابع "أما خسارتك للمنصب فأولا هم خسروا ضابطاً مهنيا تحتاجه القوات المسلحة ليقوم بواجبه بعد أن منعوا قبلها مديرية الاستخبارات العسكرية من الانتفاع من خبرتك، وثانيا تيقن بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام "إلا وان للباطل جولة وللحق دولة"، وسيأتي بعون الله الزمان الذي تأخذ فيه منصبك الذي تستحقه لتخدم وطنك وشعبك وجيشك، (ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز)".

لى ذلك أكد النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، الاحد، ان اميركا تتحكم بمصير العراق وهي منبع جميع ازماته.

وقال سالم في حديث متلفز ، ان “الفريق سعد العلاق كان ضحية ضعف الكاظمي ووزير دفاعه ورضوخها لاميركا”.

وأضاف، ان “إعفاء الفريق العلاق إجراء انتقامي بحت”.

وعلى السياق ذاته ، عد الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي، اقصاء الفريق الركن سعد العلاق، بأنه اعلان حرب على كل الضباط الاكفاء، مبيناً أن هذا الامر يصب بمصلحة امريكا وادواتها.

وقال الولائي في تغريدة على تويتر إن "موقف الفريق الركن سعد العلاق ينم عن شجاعة كبيرة وثقة بالنفس عالية وإن اقصاءه بهذه الطريقة ما هو الا اعلان حرب على كل الضباط الاكفاء والمهنيين وتكميم افواههم بما يصب بمصلحة امريكا وادواتها"، داعياَ اعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية الى "فتح تحقيق عاجل في الامر واعادة الامور لنصابها".

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