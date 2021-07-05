يمهد لحرب أسعار واختلالات سوقية.. العراق قلق بعد تأجيل اجتماع أوبك+

2021/07/05 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين ، من أن الذهاب لأي زيادة في إنتاج النفط داخل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك+ دون تنسيق مسبق قد يمهد لحرب أسعار واختلالات سوقية خطيرة.

وقال صالح، بحسب الإعلام الرسمي، إن "الزيادات في الانتاج داخل الدول الأعضاء في أوبك يجب أن تتم بحذر وبتنسيق عالٍ بين الدول الاعضاء نفسها لنتجنب اية تخمة محتملة في سوق عرض النفط الخام قد تحدث اختلالات سعرية غير مرغوبة".

وأضاف، أن "اي حالة عدم تنسيق ستوفر فرصة للمضاربين مجددا بتغيير مراكز توقعاتهم في سوق المستقبليات النفطية من مراكز طويلة مستقرة حاليا الى مراكز قصيرة مخيفة سعرية وقلقة لتدخل البلدان المصدرة للنفط مجددا باخفاقات اسعار النفط والتعجيل بدورة الاصول النفطية وهبوط الاسعار جراء التسارع في زيادة الانتاج دون دراية وتنسيق يوفر الاستقرار في الامدادات وباسعار مستقرة الى مدى زمني اطول".

وتابع مظهر، أنه "بغياب التنسيق والتفاهمات بين المنتجين في اوبك ستتشكل مجددا بدايات لحرب اسعار من اجل اقتناص الفرص على حساب العائد لتدخل البلدان المصدرة للنفط مجددا في دورة منعطفات تهدد مستقبل الماليات العامة فيها وبرامج الاستثمار النفطي بشكل يجب أن يتناسب وعودة النمو التدريجي في الاقتصاد العالمي وهي مرحلة الانفتاح الاقتصادي بين الامم لما بعد جائحة كورونا".

ووصلت أسعار النفط ، اليوم الإثنين ، لحاجز الـ 77 دولاراً بعد تأجيل اجتماع أوبك+ لبحث زيادة الانتاج والذي لم يحدد موعده بعد بسبب خلافات الدول الأعضاء.

ومنذ 3 أيام تخوض الدول المنضوية في أوبك+ حوارات بشأن زيادة متوقعة في الانتاج دون التوصل إلى اتفاق.

وتؤكد المصادر أن تأجيل الاجتماع لا يعني حدوث أي اتفاق على زيادة الانتاج.

وكانت أوبك فشلت في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من آب المقبل ، خلال الاجتماع الذي عقد يومي الخميس الجمعة الماضيين عبر تقنية الفيديو.

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