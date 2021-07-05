بعد فشل اجتماع أوبك.. النفط يرتفع لاعلى سعر منذ 6 سنوات

2021/07/05 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتفع سعر النفط لإعلى سعر منذ 6 سنوات.ووصل سعر البرميل الى 77 دولارا للبرميل الواحد لاول مرة منذ عام 2015.وجاء الارتفاع بعد فشل اجتماع أوبك اليوم الاثنين./انتهى3

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