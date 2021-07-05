البرازيل تلتقي فجر الغد بيرو بنصف نهائي كوبا اميركا

2021/07/05 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يلتقي في الساعة الثانية من فجر يوم غد الثلاثاء منتخب البرازيل بمنتخب بيرو في مباراة نصف نهائي كوبا اميركا والتي تستضيفها البرازيل للفترة من 24 حزيران ولغاية 11 من الشهر الحالي.ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من مباراة النصف النهائي الثانية والتي ستقام في الساعة 4 فجر الاربعاء بين منتخبي الارجنتين وكولومبيا./انتهى3

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