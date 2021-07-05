أمين بغداد: مساعٍ لاستثناء أهالي العاصمة من شرط مسقط الرأس بتوزيع الأراضي

2021/07/05 | 20:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد امين بغداد علاء معن، الاثنين، سعي الحكومة الجاد لـ”إنصاف ذوي الشهداء والسجناء السياسيين” خلال إعدادها لاستراتيجية حل ازمة السكن وتوزيع قطع الاراضي على مختلف شرائح المجتمع. وذكرت الامانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “معن و خلال لقائه برئيسي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بمكتبه لبحث التعاون المشترك، اكد دعمه …

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