2021/07/05 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، استعدادها التام لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما كشفت عن النية لإجراء 3 عمليات محاكاة انتخابية بحضور دولي.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن استعدادها التام لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد المركز الخبري الوطني.

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