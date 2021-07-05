2021/07/05 | 20:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت رابحه حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني وفداً من التحالف العراقي لأصحاب البطاقات الحمراء برئاسة ميرزا محسن عيسى العوادي.

وطالب الوفد الزائر، مسؤولة المركز انصاف هذه الشريحة المظلومة والمسلوبة حقوقهم في زمن النظام البائد من خلال أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب كونه يمضي على نهج فقيد الامة الرئيس مام جلال في خدمة جميع مكونات الشعب العراقي ومساندة جميع المظلومين.

من جانبها أكدت رابحه حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني على دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لهذه الشريحة.

PUKmedia بغداد

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم جميع شرائح الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم جميع شرائح الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).