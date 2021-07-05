خام برنت يقفز إلى أعلى سعر منذ تشرين الأول 2018

2021/07/05 | 20:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار تكلفة العقود الآجلة لشهر سبتمبر لخام "برنت" ارتفاعا في بورصة لندن، اليوم الاثنين، بنسبة 1.09%، لتصل إلى 77 دولارا للبرميل وفقا لبيانات التداول.

وأشارت وكالة "آر بي كا" الروسية، إلى أن آخر مرة بلغت فيها قيمة برميل خام "برنت" أكثر من 77 دولارا في تشرين الأول عام 2018.

وشهدت البورصات فترة انتظار أنباء من اجتماع مجموعة "أوبك +"، والتي تخللتها خلافات داخلية حول مستوى إنتاج النفط في أغسطس المقبل.

وكانت مصادر مطلعة في "أوبك+"، أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر، والدول الأعضاء في المنظمة ملتزمة به، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة "ستقرر لاحقا موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب.

PUKmedia وكالات

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