حريق ضخم في مدينة بوشهر

2021/07/05 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلع حريق هائل في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران، بالقرب من محطة الطاقة النووية، وفق ما ذكرت وسائل اعلام إيرانية.

وانتشرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران للحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن، إذ لم تعلق السلطات الإيرانية على ما جرى حتى اللحظة.

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