أمريكا تنتشل حطام طائرة بوينغ من المحيط الهادئ

2021/07/05 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت أمريكا، اليوم الاثنين، أنها انتشلت حطام طائرة شحن من طراز بوينغ من المحيط الهادئ، قبالة هاواي.وبحسب بيان لمجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، نشرته “رويترز”، “فقد تم انتشال حطام طائرة […]

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