2021/07/05 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطة حماية أبراج الطاقة، فيما أشارت إلى إشراك الطيران الجوي فيها.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء أشركت فيها الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي فضلا عن الاجهزة الامنية الاخرى، وهذه الغرفة أعدت اولويات لحماية ابراج الكهرباء".

وأوضح، أن "خطة حماية الابراج، تضمنت ادخال الطائرات المسيرة وادخال طيران القوة الجوية وطيران الجيش، فضلا عن البدء بادخال منظومات وجهد فني بهذا المجال، ما أسهم في ايقاف بعض الهجمات التي استهدفت خطوط الطاقة في اليومين الماضيين"، مشيرا الى أن "تفعيل الجهد الاستخباري والامني كان له دور كبير في نجاح الخطة".

ولفت الخفاجي، إلى "بدء العمل في موضوع الشراكة الامنية من خلال اشراك الجيش والشرطة والحشد والاجهزة الامنية الاخرى بالاضافة الى المواطنين وتعاونهم، حيث تم رصد مكافآت مجزية لمن يدلي على الارهابيين".

وتابع، أن "استهداف الابراج هو من اختصاص العصابات الارهابية، وهي تحاول خلق خروقات أمنية خاصة في هذا التوقيت ذروة الحرارة"، مشددا على "المضي في ملاحقة ومطاردة كل من تورط بهذه الاعمال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تكشف تفاصيل خطتها لحماية أبراج الطاقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تكشف تفاصيل خطتها لحماية أبراج الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).