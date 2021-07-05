الجائحة تحصد رقمًا قياسيًا جديدًا في العراق: أكثر من 8 آلاف إصابة

2021/07/05 | 21:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 1.37 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 5 تموز/يوليو، وتضمن تسجيل 8030 إصابة، و29 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5700 حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.2%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 90 ألف شخص، بينهم أكثر من 619 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 17345 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 941 ألف شخص.

وتكتظ أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، بالمصابين منذ أسابيع.

وقال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ بعض المستشفيات في المحافظات وجهت "نداءات استغاثة" إلى الحكومة بعد امتلاء ردهات العزل بالمصابين.

وحذرت لجنة الصحة، في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية في البلاد نتيجة الارتفاع المطرد لحالات الإصابة والتفشي الكبير للوباء في مدن العراق.

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