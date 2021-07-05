وزير النفط العراقي لرويترز: ملتزمون باتفاقنا مع أوبك+ ونعتقد التوصل إلى اتفاق قريباً

2021/07/05 | 21:28 - المصدر: وكالة ناس

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وزير النفط العراقي لرويترز: ملتزمون باتفاقنا مع أوبك+ ونعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريبا

رويترز عن وزير النفط العراقي: لا نريد حرب أسعار ولا نريد أن ترتفع أسعار النفط أعلى من المستويات الحالية

رويترز عن وزير النفط العراقي: ملتزمون باتفاقنا مع أوبك+ ونعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريبا

رويترز عن وزير النفط العراقي: نؤيد تمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية 2022 وزيادة تدريجية في إنتاج النفط

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