الهجرة: لا يمكن انهاء ملف النزوح دون تعاون الجهات الحكومية

2021/07/05 | 21:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، الإجتماع الأول للجنة تنفيذ الخطة الوطنية العليا للنازحين، المصوت عليها بقرار مجلس الوزراء المرقم 100 لسنة 2021 في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين، في مستهل الإجتماع حسب بيان لمكتبها تلقى PUKmedia نسخة منه، إن "الوزارة أولت اهتماما كبيرا لملف النزوح بتوجيه من رئيس الوزراء، لكن الوزارة لا يمكنها إنهاء هذا الملف دون تعاون جميع الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة، لا سيما مع وجود الكثير من المناطق التي تضررت إبان الحرب ضد الإرهاب".

وأضافت جابرو، "لدينا الكثير من المشاريع المهمة التي تساعد على إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناهم المحررة، لكنها بانتظار الموافقات الرسمية من قبل اللجنة المشكلة بهذا الخصوص".

وفي ختام الاجتماع، صوتت اللجنة على عدة قرارات ومن بينها "التأكيد على الوزارات بتسمية ممثليها في اللجنة، وتكليف صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بتنفيذ المشاريع التي ستقرها اللجنة في المناطق المحررة".

كما صوتت اللجنة، حسب بيان وزارة الهجرة على "رفع توصية إلى اللجنة العليا للأقتراض (مبادرة البنك المركزي) بإمكانية منح تسهيلات مالية إلى المحافظات المحررة والمتضررة واعطاء خصوصية في توزيع المبالغ لتلك المحافظات، ورفع توصية إلى لجان التعويضات في المحافظات المحررة بالإسراع في انجاز معاملات النازحين، واضافة عدد من رؤساء المنظمات الدولية كاعضاء في اللجنة، منها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ)، (بصفة مراقب)".

وتابع البيان، ان اللجنة قررت ان تعقد اجتماعاتها كل 15 يوما للإسراع في تنفيذ المشاريع واعادة النازحين.

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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