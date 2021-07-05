اقامة معرض تشكيلي مشترك في أربیل

2021/07/05 | 21:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح اليوم الاثنين، على قاعة مریریة الفنون التشكلیة في اربيل معرض مشترك بين فنانين من اربيل وبغداد.

المعرض حمل اسم "ملتقى اللون"، اذ تضمن اعمال لـ 28 فنانا من بغداد و17 اخرين من اربيل .

وقالت ایمان سالم المشرفة على قسم بغداد للمعرض لـ PUKmedia: شاركنا في المعرش بناء على دعوة موجهة لنا من محافظ اربيل بععد من الاعمال التشكيلية واللوحات الفنية والاعمال الیدویة والنحت.

واضافت: ان هناك قسم مشترك للفنانين في عدد من الجوانب مثل الاعمال الیدویة، مثمنة حفاوة الترحيب بهم من قبل الفنانين في اربيل .

من جانبها قالت نازدار دانیل حول المعرض لـ PUKmedia: انه ليوم جمیل بمناسبة اقامة مثل هذا المعرض المشترك بین الفنانین في بغداد وأربیل لتبادل آراء حول اعمالهم وأعمالنا في الفن التشكلیي.

PUKmedia صباح شكر/ اربيل

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