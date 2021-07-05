قاضي الأحوال الشخصية يوضح مقترح تعديل المادة 57

2021/07/05 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية أحمد الساعدي: مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال لا يتضمن نزع الحضانة من الأم

القاضي أحمد الساعدي: تعديل المادة 57 من قانون الأحوال يتضمن فقرة تعدّد الأولياء وهذا لا يجوز قانوناً

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