2021/07/05 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أعلن مدير عام نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية زياد علي فاضل، اليوم الإثنين، اتفاقاً شبه نهائي بين العراق وإيران يقضي بعودة خط 400 ميغاواط الايراني المرتبط بالكهرباء في البصرة للعمل.

وقال فاضل، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك اتفاقاً شبه نهائي بين العراق وإيران يقضي بعودة خط 400 ميغاواط الايراني المرتبط بالكهرباء في البصرة للعمل"، مبيناً أن ذلك "سيكون بعد غد الاربعاء او الخميس ما سيساهم باستقرار وضع الطاقة وسيكون توليد البصرة 4500 ميغا".

وأضاف أن "ساعات التجهيز حال وصول الانتاج مع الخط الايراني الى 4500 ميغا سيسهم بتجهيز المواطن بخمس ساعات مقابل واحدة قطع وهذا الامر سيعزز كثيرا من وضع البصرة المرتفعة درجات الحرارة فيها".

وأكد مدير عام نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد على دوائر الكهرباء للعمل الجاد لغرض توفير اكثر ساعات من تجهيز الكهرباء للمواطنين".

وتشهد حاليا الكهرباء في البصرة استقرار نسبي حيث وصلت ساعات التجهيز إلى أربع ساعات مقابل ساعتي قطع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعلن اتفاقاً بين العراق وإيران على إعادة أهم خطوط النقل في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعلن اتفاقاً بين العراق وإيران على إعادة أهم خطوط النقل في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).