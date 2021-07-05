2021/07/05 | 21:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود عن انطلاق رحلات “الباصات” من بغداد إلى إسطنبول براً وبسعر (50 $) خمسين دولاراً للفرد الواحد مع “وجبة ضيافة” للمسافرين. وذكرت الشركة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “باصات الشركة من نوع مرسيدس VIP حديثة وآمنة وتعمل بنظام الـGPS وذات مقاعد مريحة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعلن تخفيض أجور النقل البري للمسافرين من بغداد إلى إسطنبول first appeared on النور نيوز.

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