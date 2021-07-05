2021/07/05 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية الغزي ان تعديل قانون الاحوال الشخصية لا دخل له بالانتخابات وهو مطروح في البرلمان منذ 2019 .وقال الغزي في تصريح متلفز:" ان اربع لجان برلمانية عملت على تعديل قانون الاحوال الشخصية , مشيرا الى ان نصف اعضاء البرلمان من النساء هن مع تعديل القانون ".واضاف :"ان كل المرجعيات الدينية في النجف الاشرف مع تعديل قانون الاحوال الشخصية "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الغزي:تعديل قانون الاحوال الشخصية لا دخل له بالانتخابات وهو مطروح في البرلمان منذ 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الغزي:تعديل قانون الاحوال الشخصية لا دخل له بالانتخابات وهو مطروح في البرلمان منذ 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).