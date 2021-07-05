العشرات من النسوة في ميسان ينظمن وقفة للمطالبة بايقاف تعديل نص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل

2021/07/05 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت العشرات من النسوة في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، عصر اليوم الاثنين، وقفة للمطالبة بايقاف تعديل نص المادة 57 التي تجيز للأب حضانة الطفل./انتهى

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