عمليات صلاح الدين: تشكيل غرفة عمليات وخلية أزمة لحماية أبراج الطاقة

2021/07/05 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيدي

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الاثنين، تشكيل غرفة عمليات وخلية أزمة مشتركة بين قيادات العمليات لمتابعة حماية أبراج الطاقة، وفيما حملت عصابات داعش المسؤولية وراء استهداف الأبراج مؤخراً، أكدت أنها ستكون بالمرصاد لأية محاولات جديدة.

وقال قائد العمليات، اللواء الركن عبد المحسن حاتم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك أبراج طاقة ضمن قاطع المسؤولية يتم حمايتها، وفي المقابل هناك بعض القطعات والمناطق لا توجد فيها ابراج"، لافتاً إلى أن "القوات المتواجدة ضمن قواطع المسؤولية في المحافظة فوجان اثنان من الجيش وفوج من الحشد الشعبي وفوج من الشرطة".

وأضاف حاتم، أن "مسافة الأبراج عن مركز المحافظة بعيدة، والابراج الممتدة من بيجي تبلغ 187 برجاً بسعة 400 ك.ف وهي ضمن القاطع الغربي، اما القاطع الشرقي فيوجد فيه 387 برجاً ابتداء من سامراء والملا عبدالله باتجاه البو عجيل والدور وكركوك"، مؤكداً أن "حماية هذه الأبراج تقع على عاتق الحشد والشرطة".

ولفت إلى أن "الابراج التي استهدفت في المحافظة هي خارج خط الصد، ومنها المتواجدة غرب الثرثار في عمق الصحراء"، مشيراً إلى "تشكيل غرفة عمليات مع العمليات المشتركة، وخلية أزمة تشمل كل قيادات العمليات، لمتابعة الأبراج".

ونوه بأن "قيادة عمليات صلاح الدين قدمت المساعدة إلى مفارز وزارة الكهرباء، وتم اصلاح الابراج التي استهدفت قبل 5 ايام وخصوصاً الابراج التي تتواجد في الدور"، لافتاً إلى أن "باقي الابراج التي تضررت بشكل أكبر سيتم اصلاحها خلال اليومين المقبلين".

وأكد، أن "جميع الابراج هي بعيدة عن قيادة العمليات وتتواجد خارج خط الصد وهي بعمق الصحراء"، مشيراً إلى أن "الاستهدافات تعود لعصابات داعش الإرهابية، وقطعات العمليات ستكون في المرصاد".

وبشأن آخر العمليات الاستباقية التي قامت بها قيادة عمليات صلاح الدين، قال حاتم، إن "آخر العمليات تم الأسبوع الماضي، في جزيرة الثرثار جنوب جسر السكريات، وتم خلالها تدمير مضافات للعدو وتدمير عجلة نوع بيكب، والعثور على اسلحة وملجأ للمواد غذائية، وقصف الاهداف عبر طائرات F-16".

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