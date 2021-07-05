2021/07/05 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير النفط، احسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، ان العراق ملتزم باتفاقه مع أوبك+، مشيرا الى انه لا يرغب بارتفاع اسعار النفط لمستوى اعلى من الحالية.وقال عبد الجبار في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط: ملتزمون باتفاقنا مع أوبك+ المركز الخبري الوطني.

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