إحباط محاولة تفجير احد ابراج الطاقة في ديالى

2021/07/05 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن إحباط محاولة تفجير احد ابراج الطاقة في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بجهد استخباري وعمل ميداني مكثف، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة ١٨ بالفرقة الخامسة بالجيش من احباط محاولة تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة بواسطة عبوة ناسفة عبارة عن أصابع TNT".

وأضافت أن العبوة "كانت موضوعة على احد ابراج نقل الطاقة، حيث تم التعامل معها من قبل الجهد الهندسي".

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