2021/07/05 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أن هنالك هجمات إرهابية وإعلامية لتخريب جهد الكهرباء، فيما أكدت أن وزيرها ماجد حنتوش قدم استقالته بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي في حديث صحفي، اطلعت عليه “تقدم”، إن “هنالك هجمات ارهابية واعلامية لتخريب جهد الكهرباء وحاولنا جاهدين ان ننأنى بنفسنا من اي تداعيات او تجاذبات سياسية”.

وأضاف أن “ملف الكهرباء فيه كل التداعيات التي يتحدث عنها الشعب العراقي”، مشيراً الى أن “الوزير قدم استقالته بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر بخصوص الكهرباء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: هجمات إرهابية وإعلامية لتخريب جهد الوزارة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: هجمات إرهابية وإعلامية لتخريب جهد الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).