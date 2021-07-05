صلاح الدين تشكل غرفة عمليات وخلية أزمة لحماية ابراج الكهرباء

2021/07/05 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الاثنين، تشكيل غرفة عمليات وخلية أزمة مشتركة بين قيادات العمليات لمتابعة حماية أبراج الطاقة، وفيما حملت عصابات داعش المسؤولية وراء استهداف الأبراج مؤخراً، أكدت أنها […]

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