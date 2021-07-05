بريطانيا تستعد لإنهاء

2021/07/05 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إن من المقرر أن تهني بلاده قريبا جميع القيود المرتبطة بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ليكون "متروكا للناس" قرار ارتداء كمامات واقية أو المحافظة على التباعد الاجتماعي.

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