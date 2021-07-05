مفوضية الانتخابات تحدد موعد اجراء قرعة ارقام المرشحين

2021/07/05 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موعد اجراء قرعة ارقام الاقتراع لمرشحي انتخابات مجلس النواب.

وقالت المفوضية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الاثنين: انها تستعد لإجراء قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 في السابع من شهر تموز الحالي الموافق الأربعاء المقبل (الساعة العاشرة صباحًا) في مكتبي بغداد(الكرخ / والرصافة)، وفي مكاتب المحافظات الانتخابية كافة.

واضافت: انه ستجري القرعة الخاصة بأرقام المكونات (المسيحي/الكورد الفيليين/ الصابئي المندائي/ الايزيدي/والمكون الشبكي) في المكتب الوطني حصرًا في اليوم ذاته، وستبدأ أرقام القرعة للمرشحين من الرقم 20 في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 83 دائرة.

PUKmedia عن اعلام مفوضية الانتخابات

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