30 يونيو للمرة الثامنة .. - حمدى عبد العزيز

2021/07/05 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز 30 يونيو بالنسبة لي هي تلك الإنتفاضة الشعبية الوطنية العارمة التي انخرطنا بفعالياتها المتأججة في مواجهة سلطة الإخوان والسلفيين وملحقاتها من قوي الفاشية الدينية ..وبصرف النظر عن أن الواقع الآن لايعبر عما كانت عليه قناعاتنا وما كنا نأمله حين كنا في ميادين مصر وشوارعها سواء في لحظات تلك الإنتفاضة أو فيماقبلها في لحظات الإندلاع الشعبي الكبير في 25 يناير 2011 علي نحو كاد أن يصل بالكثيرين إلي حد الص ......





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