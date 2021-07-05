يوميات مهاجرة مع السنجاب والكتاب - جاكلين سلام

2021/07/05 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام نصوص الحديقة أنا والبومة التي في شرفتي نحاول ان نكون حكماء ولكننا نفشل اغلب الاحيان.



الحكمة صعبة في الطقس الحار والبارد جدا .



ولعل هذا سبب نزق المواطن العربي وقلة حكمته أحيانا!!قلة حكمة؟؟ ماذا تقصدين ولماذا تقولين ذلك؟لا، لا شيئ.



القصة مثلا: أن مجموعة من الرجال قامت بقتل بنت من بنات العشيرة ف-في الحسكة، سوريا- قفط لأنها عاشقة.



يا للجريمة! القتل ليس حكمة ولا حشمة ولا غسلا للعار، أ ......





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