#جاكلين_سلام نصوص الحديقة أنا والبومة التي في شرفتي نحاول ان نكون حكماء ولكننا نفشل اغلب الاحيان.
الحكمة صعبة في الطقس الحار والبارد جدا .
ولعل هذا سبب نزق المواطن العربي وقلة حكمته أحيانا!!قلة حكمة؟؟ ماذا تقصدين ولماذا تقولين ذلك؟لا، لا شيئ.
القصة مثلا: أن مجموعة من الرجال قامت بقتل بنت من بنات العشيرة ف-في الحسكة، سوريا- قفط لأنها عاشقة.
يا للجريمة! القتل ليس حكمة ولا حشمة ولا غسلا للعار، أ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات مهاجرة مع السنجاب والكتاب - جاكلين سلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات مهاجرة مع السنجاب والكتاب - جاكلين سلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).