2021/07/05 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، وجود تنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وزارة الموارد المائية تواصل تنسيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية والكهرباء: تنسيق مشترك لتوفير الطاقة المركز الخبري الوطني.

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