2021/07/05 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خلية الإعلام الأمنياعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن تمكن القوات الأمنية من احباط محاولة تفجير إحدى ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة.

وقال بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "محاولة التفجير كانت بعبوة عبارة عن أصابع TNT كانت موضوعة على أحدى ابراج نقل الطاقة، حيث تم التعامل معها من قبل الجهد الهندسي".

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