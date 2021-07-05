حقوق الإنسان توجه طلباً يخص مواقف الاحتجاز في كركوك

2021/07/05 | 22:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، اليوم الاثنين، رئيس جهاز الأمن الوطني السماح لفرق رصد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بزيارة مواقف الاحتجاز التابعة لمديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك.وقال في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مديرية الأمن الوطني في كركوك منعت فرق المفوضية من زيارة المواقف …

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