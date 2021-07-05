الإعلام الأمني تعلن احباط محاولة تفجير إحدى ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة

2021/07/05 | 22:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن تمكن القوات الأمنية من احباط محاولة تفجير إحدى ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة.وقال بيان للخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محاولة التفجير كانت بعبوة عبارة عن أصابع TNT كانت موضوعة على أحدى ابراج نقل الطاقة، حيث تم التعامل معها من قبل الجهد …

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